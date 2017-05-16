Собянин опроверг платный въезд в центр Москвы для автомобилистов

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Москва, 16 мая. Московские власти не будут делать платным въезд в центр столицы для автомобилистов, заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин опроверг введение платного въезда в центр города. По его словам, столичные власти будут контролировать поток автомобилей с помощью регуляции количества и стоимости парковочных мест, передает «Свободная пресса».

По словам мэра города, вводить плату за въезд — нецелесообразно, особенно в условиях сложной экономической ситуации.

В начале мая сообщалось, что платные парковки принесли столичному бюджету 3,7 миллиарда рублей. Эти деньги в 2017 году были перечислены московским районам. Средства планируется потратить на благоустройство территорий города.