Медведев надеется, что новый премьер Франции будет развивать отношения с РФ

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Москва, 16 мая. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму Эдуарду Филиппу в честь его назначения на пост премьер-министра Франции.

Как сообщается в телеграмме премьера, опубликованной на официальном сайте российского кабмина, Медведев надеется, что деятельность Филиппа будет способствовать поступательному развитию российско-французских отношений. По мнению главы российского кабмина, долгосрочным интересам России и Франции отвечают реализация совместных проектов в высоких технологиях, транспортной инфраструктуре, энергетике, промышленности, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром мэра города Гавр, правоцентриста Эдуара Филиппа. Уже в ближайшее время новый премьер должен сформировать кабинет министров страны.