Житель Татарстана снял на видео, как стадо коров варварски высыпали из самосвала

В закладки

Скопировать

Казань, 16 мая. Работники одной из агрофирм Татарстана варварским образом выгрузили стадо коров, которых перевозили на самосвалах: животных просто вывалили в загон. Видео попало в Сеть.

Инцидент произошел на территории одной из агрофирм, расположенных в селе Старый Кувак, передает Lenta.ru. Стадо коров привезли сюда на двух автомобилях «КамАЗ». Борт одного из автомобилей открыли и вывалили оттуда не менее десятка животных. С достаточно большой высоты животные падали на землю и на своих собратьев, отчаянно мыча. Некоторые из них могли получить травмы: животные с трудом поднимались на ноги.

По распоряжению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова по данному факту начата проверка.