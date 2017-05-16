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Происшествия
Житель Татарстана снял на видео, как стадо коров варварски высыпали из самосвала

Житель Татарстана снял на видео, как стадо коров варварски высыпали из самосвала

13:16  16 Мая 2017
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Житель Татарстана снял на видео, как стадо коров варварски высыпали из самосвала

Казань, 16 мая. Работники одной из агрофирм Татарстана варварским образом выгрузили стадо коров, которых перевозили на самосвалах: животных просто вывалили в загон. Видео попало в Сеть.

Инцидент произошел на территории одной из агрофирм, расположенных в селе Старый Кувак, передает Lenta.ru. Стадо коров привезли сюда на двух автомобилях «КамАЗ». Борт одного из автомобилей открыли и вывалили оттуда не менее десятка животных. С достаточно большой высоты животные падали на землю и на своих собратьев, отчаянно мыча. Некоторые из них могли получить травмы: животные с трудом поднимались на ноги. 

По распоряжению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова по данному факту начата проверка.

#татарстан
Владимир Багров
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