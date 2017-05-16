Злоумышленник бросил дымовую шашку в квартиру многодетной семьи в Москве

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Москва, 16 мая. Многодетная семья в Москве пострадала от рук неизвестного. Ночью во вторник неизвестный проник в квартиру жилого дома на Профсоюзной улице и бросил внутрь дымовую шашку. По факту хулиганских действий проводится доследственная проверка.

Как стало известно ФАН, после того, как неизвестный бросил шашку, пострадали все проживающие в квартире, в том числе несовершеннолетние дети. Позже они были госпитализированы в больницу. После оперативной медицинской помощи жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Сейчас следствие устанавливает личность хулигана, опрашиваются соседи и возможные очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.