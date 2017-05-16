Сирия: возрождению медицины в САР поможет Россия

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Алеппо, 16 мая. Сирийские фармакологические предприятия не могут получить оборудование из-за западных санкций.

Еще несколько лет назад Сирия была одной из передовых стран мира в сфере здравоохранения. Боевики уничтожили многие больницы и заводы по производству лекарств, западные санкции довершили разгром медицины. Если в оборудовании выйдет из строя даже самая незначительная деталь - получить ее из-за рубежа будет невозможно. Здесь не поможет и гарантия, производитель ответит «санкционным» отказом.

В Алеппо сейчас работает небольшой фармакологический завод и с каждым месяцем он набирает обороты. Появился дефицит высококвалифицированных сотрудников, их подготовкой занимается местный университет. Сирийцы надеются, что Россия поможет им медицинским и фармакологическим оборудованием, которое отказываются ввозить западные страны.