Корейская угроза: на что способна КНДР в реальном военном конфликте

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Обстановка на Северокорейском полуострове продолжает усугубляться. Правительство Северной Кореи заявило о том, что готово отстаивать свой суверенитет до последнего, даже если придется использовать оружие массового поражения. В свою очередь Соединенные Штаты готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены любые признаки подготовки к ядерным испытаниям.

Штаты разместили в регионе два эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами типа «Томагавк». Более того, один из американских боевых кораблей расположен менее чем в 500 километрах от площадки для ядерных испытаний КНДР.

Кроме того, Пентагон разместил на острове Гуам тяжелые бомбардировщики американских ВВС. Подчеркивается, что они готовы к атаке в случае необходимости.

Чем ответит КНДР в случае реальной войны с Соединенными Штатами и их союзниками? На этот вопрос корреспондента Федерального агентства новостей отвечал военный эксперт Юрий Лямин.

«Основная ударная сила КНДР на суше в случае крупной войны — это стратегические ракетные войска, что сейчас могут нанести удары практически по любой точке в Южной Корее и Японии, а также многочисленная артиллерия, что рассредоточена вдоль демилитаризованной зоны. Даже без применения оружия массового поражения они могут серьезный ущерб нанести», — заметил Лямин.

По словам военного эксперта, на вооружении стратегических ракетных войск КНДР состоят различные ракетные комплексы. Наиболее распространенными являются следующие системы:

— Оперативно-тактические ракетные комплексы известные по западному обозначению как KN-02 — это северокорейские копии ОТРК «Точка» с дальностью, увеличенной примерно до 150 км;

— Оперативно-тактические ракетные комплексы «Хвасон-5», «Хвасон-6» и прочие. Это северокорейские копии советских ОТРК «Эльбрус» (SCUD по западной классификации) и их дальнейшие вариации. Там у последней модификации дальность смогли увеличить до 1000 километров;

— Ракетные комплексы средней дальности известные как Rodong, там их известная дальность составляет порядка 1300 км.

«Это были уже давно известные системы, которые уже много лет состоят на вооружении. Но за последние годы был испытан целый ряд новых ракет. В первую очередь это твердотопливные БРСД «Пуккыксон-1» и «Пуккыксон-2» с дальностью до 2000 км. Это фактически модификации одной ракеты, но первая предназначена для запуска с подводных лодок, а вторая с самоходных пусковых установок на гусеничном ходу. Другая новинка последних лет — это БРСД «Хвасон-10» с дальностью порядка 2000-3000 км. Ну и вот позавчера произвели запуск новой ракеты «Хвасон-12» с дальностью по оценкам уже в районе 4500 км», — пояснил Юрий Лямин.

По словам военного эксперта, в КНДР крайне многочисленная артиллерия. У них есть как старые советские системы, их собственные модификации, и оригинальные северокорейские разработки. Самые известные — это, конечно, 170-мм самоходные артиллерийские установки «Чучхе-по» (более известны по данному им на западе имени Koksan) с дальностью стрельбы до 60 километров с применением активно-реактивных снарядов. С помощью них КНДР может вести огонь по Сеулу со своей территории. «Есть у Северной Кореи и дальнобойные 240-мм и 300-мм реактивные системы залпового огня, причем 300-мм РСЗО заявляются с корректируемыми реактивными снарядами», — добавил Юрий Лямин.