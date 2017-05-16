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Общество
Более 70 тысяч парковочных мест появится в Подмосковье к 2018 году

Более 70 тысяч парковочных мест появится в Подмосковье к 2018 году

13:01  16 Мая 2017
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Более 70 тысяч парковочных мест появится в Подмосковье к 2018 году

Москва, 16 мая. На сегодняшний день в Подмосковье не хватает около 280 тысяч парковочных мест, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков на заседании областного правительства.

В частности, нехватка мест наблюдается в больших городах, где строительство домов проходило без расчета на парковочные места. В этом году в муниципалитетах будет обустроено более 70 тысяч парковок, 13 тысяч из которых будут обустроены при участии субсидий Московской области, добавил Тресков.

В течение месяца все муниципалитеты обязаны определить места дополнительных парковок и найти источник финансирования. К 10 июня должна быть готова вся необходимая документация, в июле пройдут торги, а затем начнется строительство парковок.

Более 70 тысяч парковочных мест появится в Подмосковье к 2018 году

Министр добавил, что работы по строительству парковочных мест планируют завершить до октября 2017 года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

#москва #парковка
Алексей Громов
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