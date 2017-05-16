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Украина
Минюст Украины разрешил арестовать имущество «Газпрома» в стране

Минюст Украины разрешил арестовать имущество «Газпрома» в стране

12:56  16 Мая 2017
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Минюст Украины разрешил арестовать имущество "Газпрома" в стране

Киев, 16 мая. Исполнительная служба министерства юстиции Украины разрешила арестовать имущество российской компании «Газпром» на территории страны, заявил представитель антимонопольного комитета Украины в суде Михаил Новицкий.

В Минюсте Украины приняли решение об открытии дела о взыскании штрафа с «Газпрома» на 6,4 миллиарда долларов, а также об аресте имущества компании. С таким обращением в ведомство обращался антимонопольный комитет Украины.

«Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способ», — заявили представители украинского комитета.

Минюст Украины разрешил арестовать имущество "Газпрома" в стране

В январе прошлого года антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 3,09 миллиарда долларов за якобы злоупотребление монопольным положением при транзите газа через территорию страны.

Катерина Тимошенская
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