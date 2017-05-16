Два газона получит стадион на Крестовском острове в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 мая. Смольный и футбольный клуб «Зенит», которые ведут работы по подготовке поля «Санкт-Петербург арены» к Кубку Конфедераций, решили перестраховаться и подготовить сразу два газона.

В качестве первого газона будет посевной — это тот, который уже существует, но его будут реанимировать с помощью прошивки искусственными нитями для стимуляции роста травы. Сначала этот метод проверят на небольшом кусочке поля.

Второй газон — «рулонный». Если трава все-таки не вырастет нужного качества, то газон просто будут класть из рулонов.

Как уже говорилось ранее, агрономы не успели вырастить траву нужного качества к играм «Зенита», так как трава на закрытом стадионе растет медленнее и слабее, чем при естественных освещении и вентиляции.

К самому газону было немало нареканий со стороны футболистов, которые успели сыграть для матча на новой стадионе.