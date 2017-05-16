Захарова о «передаче» Трампом секретных данных Лаврову: Не читайте американских газет​

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Москва, 16 мая. Президент США Дональд Трамп не передавал секретных данных главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече в Белом доме, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

В МИД РФ опровергли сообщения о передаче американским президентом Дональдом Трампом главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову секретных данных. Об этом на своей странице в Facebook написала Мария Захарова, призвав не ориентироваться на информацию западных СМИ, не читать американских газет.

«Напоминаю, что 11 мая я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать «сенсацию» о встреча Лаврова и Трампа. Правда, задумка состояла ещё и в том, чтобы разукрасить её не менее «секретными» фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности», — говорится в сообщении. Однако российская сторона разрушила эту часть «информационной кампании», опубликовав фотографии согласно профессиональной этике.

При этом дипломат добавила, что современный информационный мир довольно нестабилен. Захарова отметила, что подобное поведение западных СМИ было предугадано российским дипведомством.​