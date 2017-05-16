ВМФ получит новейший фрегат «Адмирал Горшков» в ноябре 2017 года

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Санкт-Петербург, 16 мая. Начальник управления кораблестроения Военно-морского флота Владимир Тряпичников сообщил, что уже в ноябре этого года в состав ВМФ России войдет головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Так, во время церемонии спуска на воду судна связи «Иван Хурс» Тряпичников отметил, что судостроительному заводу «Северная верфь» в текущем году предстоит сдать много заказов. По его словам, в ноябре фрегат «Адмирал Горшков» и судно тылового обеспечения «Эльбрус» войдут в состав флота.

«Адмирал Горшков» предназначен для отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей, а также для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против подводных лодок и надводных кораблей противника.

Напомним, ранее сообщалось, что новейший фрегат «Адмирал Эссен», на вооружении которого находятся крылатые ракеты «Калибр», пополнил состав средиземноморской группировки ВМФ РФ.