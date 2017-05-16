Межведомственный штаб по обеспечению безопасности на КК-2017 и ЧМ-2018 установит запретные границы

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Москва, 16 мая. Межведомственный штаб по обеспечению безопасности во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года сейчас работает над установлением границ зон, в которых будут усилены меры безопасности.

В данный момент решается вопрос: будут ли закрывать полностью города, принимающие эти соревнования, или все-таки в каждом городе будут закрывать только зоны проведения матчей и скопления болельщиков.

В первом случае из-за мер безопасности может быть частично парализована не только транспортная инфраструктура, но и работа торговых точек, поскольку, согласно указу президента РФ от 9 мая 2017 года в опасные зоны будет ограничен въезд грузового транспорта.

Во втором случае города будут перекрыты частично, и окраин, а также «спальных» районов, ограничения не коснутся.