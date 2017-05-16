Сотрудников ППС переведут в метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 16 мая. Проект по усилению безопасности метрополитена за счет сотрудников полиции находится на рассмотрении у руководства ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, поскольку сам штат ГУ МВД сформирован, придется усиливать за счет патрульно-постовой службы. В ближайшее время возможен перевод 90 сотрудников ППС в метрополитен. То есть количество нарядов ППС может сократиться.

Ранее от метрополитена Санкт-Петербурга было обращение с просьбой увеличить штат именно полицейских в их ведомстве. Правда, в документе метрополитен просил увеличение более чем на 800 человек. Поскольку штат всего управления по двум субъектам федерации порядка 26 тысяч, то подобную возможность МВД предоставить не может.