Стало известно, кто и когда доставит мощи Николая Чудотворца в Москву

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Москва, 16 мая. Мэр итальянского города Бари Антонио Декаро и глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион доставят мощи святителя Николая Чудотворца в Москву 21 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Беспрецедентное историческое событие мы ожидаем в ближайшее время. Прибытие мощей Николая Чудотворца. Это стало возможно в результате договоренности между Патриархом и Папой Римским. Впервые за всю историю пребывания этих мощей от них отделяется часть и переносится в другую страну, — заявил Волков. — Часть мощей, его левое ребро, было отделено специалистами в Бари».

По мнению священника, это событие войдет в историю и положительно скажется на отношениях между Италией и Россией.

Москва торжественно встретит мощи колокольным звоном, с борта самолета они отправятся в Храм Христа Спасителя.

«Эти дни потребуют масштабной организации, в первую очередь, встречи паломников. Мы чрезвычайно благодарны мэру Москвы Сергею Собянину за поддержку всех церковных инициатив. Город берет на себя существенные обязательства по доступу людей к святыне», — подчеркнул священник.

В Москве создан оперативный штаб, который работает над решением всех вопросов, связанных с прибытием мощей. Доступ к ним будет осуществляться с 22 мая по 12 июля с 8.00 до 21.00. За безопасностью будут следить более 2000 сотрудников МВД, помощь в организации окажут не менее 10000 волонтеров. Верующих обеспечат питьевой водой, также будет организовано 11 точек питания.

12 июля мощи перенесут в Петербург, где они будут находиться в Александро-Невской лавре.