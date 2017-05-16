Google презентует новое ПО для Audi и Volvo

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Гетеборг, 16 мая. В преддверии конференции создателей программного обеспечения представители компании Google показали новое ПО для автомобилей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В ходе мероприятия американская корпорация Google намерена презентовать работу информационно-развлекательных систем и сенсорных консолей на Android для немецкой Audi A8 и шведской Volvo V90.

Сообщается, что в новую систему могут быть включены такие приложения, как Spotify, Google Maps, контроль положения кресел и температуры внутри авто, а также помощник Google Assistant.

Данная система имеет три главных окна. Центральное предназначено для прослушивания музыки и звонков, следующее — для главных функций управления автомобиля. Третье окно будет отвечать за указанные приложения.

Отметим, что конференция разработчиков ПО начнется завтра, 17 мая, и продлится два дня.