Гонка на Дейр-эз-Зор: Асаду пора сыграть ва-банк для победы в сирийской войне

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Сирийские правительственные силы заявили о возобновлении наступления на востоке провинции Хомс с целью освободить оккупированную террористами «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) провинцию Дейр эз-Зор. На данный момент является освобождение город Ас-Сухна и насосной станции Т-3, расположенной вдоль дороги на Дейр эз-Зор, сообщает информагентство Al-Masdar News.

Однако вот проблема: сейчас в том же направлении идут войска США вместе с боевиками вооруженной оппозиции. Их наступление направлено на приграничную территорию на опорные пункты террористов ИГИЛ*, захват города Абу-Кемаль и удержание стратегически важных нефтяных промыслов в провинции Дейр эз-Зор. Тот, кто окажется быстрее в гонке на Дейр эз-Зор – получает победу в затяжной сирийской войне.

#Syria #EasternSyria American & British Backed Maghawir al-Thawra "Revolution Commandos" Announced Today Operation Launched towards AbuKamal pic.twitter.com/OelFYlZIwK — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) May 14, 2017

Напомним, в ночь на понедельник стало известно о том, что войска США и Великобритании, а также формирования оппозиции вошли на территорию Сирии через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс. У границ с Иорданией Пентагон сконцентрировал мощные силы. По данным военных экспертов, США планируют начать наступление на провинцию Дейр эз-Зор, двигаясь от южных границ Сирии. Американское командование сперва планирует занять территорию пустыни для ввода бесполетной зоны, а уже после направиться в сторону города.

Комментируя Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщения о возобновлении наступления сирийской армии на востоке провинции Хомс, военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов отметил, что президента Сирии Башара Асада предупреждали о том, что такая «гоночная» ситуация может произойти в скором времени. Более того – постепенное просачивание проамериканских формирований оппозиции в этот район состоялось уже давно – и сейчас у США есть все шансы закрепить успех в Сирии захватом провинции Дейр эз-Зор.

«Неоднократно говорилось об этом, Асада предупреждали о вторжении из Иордании. Но проблема в том, что это вторжение де-факто произошло уже несколько лет назад, и сейчас контуры его становятся все более очевидными. В районе населенного пункта Аль-Танаф, где переходили границу боевики вместе с американцами и британцами, опорный пункт находится уже полтора года, и формирования оппозиции, формально не состоящие в южный фронт Сирийской свободной армии – это, большей частью, местные выходцы».

Эксперт напомнил, что фронт в районе Дейр эз-Зора настолько сложен, что одной российской поддержкой с воздуха и работой военных специалистов здесь не обойдешься. В этой ситуации, наземные действия против боевиков ИГ* должны вести сирийские правительственные войска – не рассыпаясь, как незадолго до этого боевики «Новой сирийской армии», штурмовавшие Абу-Кемаль.

«Американцы уже пытались штурмовать Абу Кемаль – и эта попытка в прошлый раз закончилась неудачей. На тот момент формирования «Новой сирийской армии» еще были крайне слабы, был расчет на пополнение и поддержку из местного населения. Тем не менее, боевики ИГ, благодаря системе подземных тоннелей на границе с Ираком, устраивали засады, несколько раз выходили в тыл – и даже военные инструкторы не смогли организовать оппозицию для должного отпора».

Главным образом, считает Антон Мардасов, для продвижения в провинцию Дейр эз-Зор войскам Башара Асада необходимо сосредоточение действий созданных подразделений на борьбе с терроризмом. Значительную помощь этому должен оказать меморандум о создании зон безопасности. Однако Асаду стоит поторопиться – поскольку освобождением страны от «Исламского государства» и занятием важных стратегических точек могут заняться и американцы.

«Наступление «растянутой кишкой» чревато последствиями – «Исламское государство», находящееся в том районе, будет постоянно атаковать, заходить в тылы. Особенно это касается района Абу-Кемаля – это, по сути, шлюз ИГ между Сирией и Ираком, его контролировать практически невозможно. Поэтому шанс того, что американцы и британцы возьмут этот район, очень велик».

* Организация запрещена на территории РФ.