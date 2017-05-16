Украина включила в черный список крупные российские СМИ

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Киев, 16 мая. Украинский президент Петр Порошенко соответствующим указом утвердил введение санкций в отношении российских СМИ, среди которых «РЕН ТВ», «НТВ ПЛЮС», «Звезда»,«ТНТ», РБК.

Украинские санкции в отношении российских СМИ, введенные Петром Порошенко, предполагают наравне с запретом вещания блокировки активов на Украине. Президентским указом внесены в «черный список» «РЕН ТВ», «НТВ ПЛЮС», РБК, «Звезда», «ТНТ». Отметим, что также были утверждены санкции в отношении соцсетей «Одноклассники» и «Вконтакте» и производителей антивирусного ПО — «Лаборатория Касперского» и DrWeb. В обновленном списке находятся более тысячи граждан России и около 500 юрлиц.