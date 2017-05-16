Познер поинтересовался, какое наказание ему грозит в России за атеизм

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Москва, 16 мая. Журналист Владимир Познес спросил, нарушает ли он Уголовный кодекс, когда говорит что является атеистом. Так телеведущий отреагировал на приговор блогеру Руслану Соколовскому, которому назначили 3,5 года заключения условно за оскорбление чувств верующих.

«Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет…. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ?», — написал Познер.

Журналист также призвал Патриарха Кирилла, главу Конституционного суда и главу государства прояснить ситуацию. Познер напомнил, что при принятии закона об оскорблении чувств верующих, многие предупреждали, что впоследствии он будет использоваться для преследования противников церкви. По словам телеведущего, сейчас в мире есть люди, которые сожалеют о том, что за отрицание существования бога не сжигают на кострах.

В августе 2016 года Соколовский опубликован на YouTube видео, на кадрах которого он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови, который расположен в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурными словами, стилизованными под церковные песнопения. В конце записи блогер посмеялся над основами христианства.