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Сирия, 16 мая. Под обстрелом ИГ** в Дейр эз-Зоре были ранены и убиты больше 20 человек. «Джебхат ан-Нусра»*** и «Джейш Аль-Ислам»***** нанесли друг другу серьезный численный урон в ходе боев под Дамаском. Отряды SDF**** понесли потери убитыми в Алеппо и Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла полковника САА, раненного в боях за район Аль-Кабун; ударила по позициям «Джебхат ан-Нусры» на юге Даръа из артиллерии.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обстреляло жилые кварталы Дейр эз-Зора, один ребенок погиб, еще 20 человек ранены; потеряло крупный склад боеприпасов к северу от Ат-Табки; утратило контроль над поселком Таль Башук на западе от Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): продолжает столкновения с отрядами «Джейш Аль-Ислам» в Восточной Гуте, были ранены и убиты 80 боевиков обеих группировок; ранило мирного жителя на окраине Даръа.

Курды: безуспешно пытались контратаковать позиции ССА** к северу от Алеппо, несколько бойцов SDF и YPG погибли.

Провинция Дамаск

Согласно данным телеканала «Аль-Маядин», в результате последних ожесточенных столкновений между отдельными оппозиционными группировками на территории Восточной Гуты, находящейся на северо-востоке от Дамаска, были убиты и ранены в общей сложности 80 боевиков. Конфликт возник между исламистскими организациями «Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам» по причине поражения в борьбе с Сирийской арабской армией (САА) за контроль над столичным районом Аль-Кабун. Формирование «Файлак Аль-Рахман» и ряд других поддержали сторону «Джебхат ан-Нусры».

Полковник правительственной армии САР Мадин Махъуд Аль-Хейфи родом из города Тартус скончался от полученных в ходе столкновений в Аль-Кабуне ранений. Об этом сообщил оппозиционный источник. Этот северо-восточный район Дамаска был полностью освобожден несколько дней назад. В настоящий момент продолжается эвакуация боевиков и членов их семей в Идлиб в рамках договоренности с правительством республики.

Провинция Алеппо

Отряды Сирийской демократической армии (SDF) и курдских сил YPG потеряли несколько бойцов ранеными и убитыми в ходе неудачной попытки перейти в наступление на позиции Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего оппозиционного формирования, недалеко от прифронтового населенного пункта Аль-Махсанли рядом с городом Джараблус, передает портал Damascus Now. Боевики ССА, участвовавшие в турецкой кампании «Щит Евфрата», продолжают получать поддержку Анкары. Исламисты рассчитывают полностью выбить курдов с севера провинции и помешать им создать независимый Курдистан у турецкой границы. Анкара внесла Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических организаций, считая ее не меньшей угрозой безопасности, нежели ИГИЛ.

Провинция Дейр эз-Зор

Местный источник на своей странице в соцсети Facebook (@Hosein.Mortada.Press) передает, что в прифронтовых районах Дейр эз-Зора, в том числе — в жилых кварталах, были вновь зафиксированы взрывы мин крупных калибров. В результате обстрела погиб один ребенок, еще 20 мирных жителей, среди которых 15 детей, получили ранения. Напомним, накануне под ударами «Исламского государства»* оказался жилой квартал Харабеш, также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. Сирийские войска, базирующиеся в районе административного центра, уже несколько лет регулярно ведут бои с террористами ИГ, однако каких-либо серьезных изменений в ситуации в регионе с тех пор так и не произошло.

В настоящий момент правительственные силы наступают в направлении Дейр эз-Зора со стороны Пальмиры, сообщал ливанский портал AMN. Однако боевики-оппозиционеры «свободной армии» при поддержке США параллельно атакуют позиции ИГИЛ в Сирийской пустыне, постепенно приближаясь к шоссе, соединяющему эти населенные пункты. Взятие Дейр эз-Зора вооруженной оппозицией может означать поражения для армии САР, уверены многие военные эксперты. Важно отметить, что в провинции находятся крупные нефтегазовые месторождения, а также через нее проходит трубопровод из Катара в Турцию.

Провинция Даръа

Информагентство Al Manar News сообщает, что боевики антиправительственных группировок обстреляли из крупнокалиберных минометов квартал Аль-Сахари на юге города Даръа. В результате взрыва одного из снарядов был ранен местный житель. Однако, как отмечается, эти данные могут быть не окончательными. Отряды ССА и «Тахрир аш-Шам» в настоящее время пытаются захватить административный центр провинции, подконтрольный правительственным силам. Военнослужащие САА из последних сил сдерживают натиск террористов.

Как утверждает оппозиционный источник, сирийские войска нанесли серию артиллерийских ударов по опорным пунктам боевиков на окраине южного района Даръа Аль-Балад. Данных о возможных потерях в рядах вооруженной оппозиции не поступало. На эту часть республики распространяется действие меморандума, принятого в Астане. Однако армия САР действует в ответ на недавние обстрелы со стороны исламистов.

Провинция Идлиб

На участке магистрали между населенными пунктами Салкин и Харем, расположенными к западу от города Идлиб, сработало заложенное у обочины самодельное взрывное устройство. По данным местного источника в Twitter (@eyeonhomeland), в результате взрыва никто не пострадал. В этой провинции, которую целиком занимают боевики-исламисты, в последние дни вновь заметно обострилась обстановка по причине вооруженной конфронтации между различными вооруженными группировками. Так, накануне фиксировались стычки между формированиями, подконтрольными «Джебхат ан-Нусре» и «Ахрар аш-Шам».

В Идлиб из столичного района Аль-Кабун прибыла очередная партия террористов, отказавшихся присоединиться к режиму перемирия. В соответствии с соглашением с правительством САР боевикам предоставили автобусы для беспрепятственного вывода войск в обмен на сдачу позиций и прекращение боевых действий в столичном регионе.

Провинция Ракка

Отряды Демократических сил Сирии захвали склад боеприпасов террористов ИГИЛ в ходе столкновений в четырех километрах к северу от Евфратской ГЭС, которая находится в северных предместьях занятого курдами города Ат-Табка на западе от Ракки. Об этом сообщил источник в командовании SDF. Несколько недель назад Ат-Табка была полностью зачищена от боевиков после месяца штурма, однако к северу от нее по-прежнему сохраняются очаги сопротивления «Исламского государства».

В поселении Шнена на северо-востоке провинции у опорного пункта курдских формирований прогремел взрыв бомбы, заложенной террористами ИГ. По информации новостного центра Al Manar News, два бойца демократических сил погибли, еще несколько были ранены. Курды уже почти вплотную приблизились к Ракке с севера. Боевики спешно укрепляют позиции в связи с грядущим штурмом города.

Ирак

Бойцы проправительственного ополчения «Хашд Аль-Шааби» в результате серии атак выбили террористов ИГИЛ из населенного пункта Таль Башук, находящегося на севере от города Аль-Кайраван недалеко от Мосула, где в настоящее время разворачиваются основные военные события. В последние недели силы «Исламского государства» заметно активизировались на этом направлении.

Командование иракских войск тем временем обратилось к жителям оккупированных районов Мосула с просьбой ограничить использование личного транспорта во избежание потерь, передает портал Iraqi Day. Напомним, террористы зачастую угоняют автомобили, после чего минируют и используют их для атак правительственных блокпостов. По данным командования, под контролем «Исламского государства» на сегодняшний день остается всего около 9% территорий на западе города. Предполагается, что к началу июня Мосул будет взят.

* Организация запрещена на территории РФ.