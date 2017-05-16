Готовность №1: Турция заявила об угрозе терактов против кораблей ВМФ России в Босфоре

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Боевики «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) якобы готовят атаки на корабли ВМФ России, которые пройдут через пролив Босфор. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в национальной разведке. О вероятности такого теракта корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом.

Если верить данным разведки, террористы ИГИЛ* собираются обстрелять суда ракетами. Правда, при этом не уточняется какими и откуда. Силы безопасности Стамбула отреагировали сразу же, взяв под наблюдение 146 точек в районе Босфора. Охвачена вся территория, откуда может быть осуществлено нападение.

«Не раз проходил Босфор в составе экипажа боевых кораблей и помню: еще в советские времена всегда уделялось особое внимание вопросам бдительности. Мероприятия по безопасности прохода пролива так и назывались — «Вахта бдительности». У всех люков и дверей стоят вахтенные. Моряки следили за тем, чтобы какие-то члены экипажа не уходили на ту сторону и делали все, чтобы предотвратить нападение диверсионных сил. И сейчас при проходе принимаются меры предосторожности. Обычно интерес в обеспечении безопасности проявляет и турецкая сторона. Их катера постоянно работают, фотографируют все находящиеся поблизости корабли. Как известно, сейчас туда пришел фрегат «Адмирал Эссен», он проходит службу в составе Черноморского флота и скоро будет возвращаться в Севастополь. Скоро сюда придет и наша подводная лодка», — комментирует специально для ФАН капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Действительно, турецкие силовики планируют использовать вертолеты и дополнительные катера береговой охраны, которые будут сопровождать российские корабли при переходе через пролив.

«Скорее эту новость стоит рассматривать как турецкий вброс. Маловероятно, что у ИГИЛ есть специалисты такого профиля. Боевики подготовлены для боев на суше, подавляющее большинство командного состава — бойцы иракской армии времен Саддама Хусейна. У Ирака ничтожный и маленький флот, который был уничтожен. Террористам сейчас просто не до этого: их хорошо сейчас прижимают и со стороны курдов, и со стороны сирийской армии. Но наши силы очень серьезно относятся к этим заявлениям, потому задействуют и возможности акустики (будет работать станция по обнаружению угроз) и средства ПВО, хотя у боевиков авиации как таковой нет, разве что беспилотники. Но при проходе проливов все равно объявляется готовность №1», — продолжает он.

Босфор соединяет Черное море с Мраморным, длина пролива составляет около 30 километров. По нему из черноморских портов за рубеж доставляются важные грузы — включая нефть, зерно, металл, а также грузы, снабжающие группировку ВКС РФ в сирийской республике.

«Если террористы собираются использовать ракеты, они должны быть серьезными, высокой дальности, за пазухой не пронесешь. Это не те гранатометы, которые прятали в рукаве пальто немцы, чтобы убить Сталина. Что, боевики на территорию Турции такие ракеты поставят? Взорвать самолет над Египтом — одно дело, а такая атака — другое. Возможно, Турция хочет показать, что ее разведка работает. Анкаре, может, тоже не нравится, что десантные корабли доставляют через пролив вооружение и боеприпасы, но «Сирийский экспресс» тем не менее действует и развивается. Провокации со стороны ИГ* маловероятны, другое дело — провокации со стороны других участников процесса. Но все это отрабатывается. На каждом корабле есть силы ПДСС («Подводные диверсионные силы и средства», подразделение специального назначения — прим. ФАН), морские пехотинцы, специально заточенные под противодействие диверсиям. Есть и водолазы, которые могут работать для обследования глубин», — добавляет Дандыкин.

Готовность №1 применяется при проходе российских кораблей международных проливных зон. Это значит, что усиливается сигнальная вахта, выставляется впередсмотрящий, запускаются резервные и аварийные устройства управления кораблем. Не спят не только морские пехотинцы, но и матросы из корабельных боевых частей. Например, из минно-торпедной боевой части. В случае чего командир корабля объявляет тревогу и определяет ее характер — учебная или боевая.

* Организация запрещена на территории РФ.