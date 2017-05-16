Власти Москвы благоустроят восемь крупных столичных парков

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Москва, 16 мая. В российской столице благоустроят восемь крупных парков в рамках программы «Развитие городской среды», сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В программу благоустройства парков Москвы попали зона отдыха «Мещерское», парк «Терлецкая дубрава», территории Братеевской и Строгинской пойм Москвы-реки, парк усадьбы Грачевка в Ховрине, а парк «ЗИЛ». В Зеленограде власти планируют благоустроить площадь Юности. Речь идет о высадке деревьев, укладке троутарной плитки, установке беседок и скамеек.

Известно, что любители активного досуга смогут найти здесь новые спортивные и детские площадки, а также пункты проката инвентаря — для тенниса, пляжного волейбола, проката велосипедов, лодочной станции, пишет «Вечерняя Москва»