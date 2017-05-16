Специалисты «Аэрофлота» проверят поврежденный птицей двигатель Boeing в Кемерово

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Кемерово, 16 мая. В Кемерово на 11 часов задержали вылет самолета Boeing 737–800 авиакомпании «Аэрофлот» из-за попадания птицы в двигатель лайнера. Пассажиров в Москву доставит другое воздушное судно, передает источник Федерального агентства новостей.

Специалисты «Аэрофлота» вылетели в Кемерово для осмотра двигателя самолета, в который, возможно, попала птица.

Борт авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы совершил посадку в Кемерово. При осмотре сотрудниками аэропорта на обшивке двигателя было обнаружено пятно, предположительно, оставшееся от попадания птицы. Из-за этого обратный рейс в Москву был задержан на 11 часов.

Пассажиры улетят другим самолетом, а двигатель вызвавшего подозрения лайнера будет исследован. При подтверждении попадания птицы в механизм будет проведено расследование.

Ранее также предполагалось, что изначально московский рейс был отменен из-за густого тумана.