Корешков утвержден на посту главного тренера «Барыса»

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Астана, 16 мая. Российский специалист Евгений Корешков с нового сезона будет тренировать хоккейный клуб «Барыс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Помогать 47-летнему специалисту будут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов, а также Сергей Тамбулов. Наставником молодежной команды станет Сергей Старыгин.

Главным принципом формирования составов основной и молодежной команд будет привлечение хоккеистов, которые входят в число кандидатов в национальные команды Казахстана, пишет газета «Известия».

На тренерском мостике Корешков сменил 47-летнего Эдуарда Занковца, который в сентябре прошлого года был назначен главным тренером «Барыса» и сборной Казахстана.

Напомним, хоккейный «Барыс» в прошедшем сезоне КХЛ занял пятую строчку в Восточной конференции дошел до четвертьфинала плей-офф, где всухую проиграл «Металлургу».