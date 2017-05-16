Неизвестный расстрелял женщину у метро в Москве

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Женщина получила огнестрельное ранение на юге столицы. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Как стало известно, инцидент произошел возле дома №61 корп. 6 по Нахимовскому проспекту недалеко от станции метро «Профсоюзная». Так, неизвестный несколько раз выстрелил в москвичку из неустановленного оружия, а затем скрылся. Пострадавшую с ранением доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшей женщины как очень тяжелое.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщает электронная газета «Утро.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что житель города Пикалево в Ленинградской области выстрелил себе в голову из травматического пистолета.