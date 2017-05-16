Алеппо: горожане хотят восстановить коллекцию ретроавтомобилей

В закладки

Скопировать

Алеппо, 16 мая. Жители крупнейшего города в Сирии мечтают создать музей ретроавтомобилей.

До войны в коллекции Мухаммада Аниса было 20 редчайших автомобилей, которыми он по праву гордился. Машины находились в идеальном состоянии, ведь каждую машину автолюбитель приводил в порядок своими руками.

За время войны Мухаммад очень боялся, что в его «любимиц» попадут снаряды боевиков. Многим из машин серьезно досталось от пуль и осколков, сейчас предстоит серьезная работа по восстановлению. Анис верить, что в ближайшем будущем в Алеппо появится музей ретроавтомобилей, ведь это пойдет на пользу туристическому бизнесу города. Сейчас необходимо найти инвесторов и подходящее помещение, но гораздо важнее выкупить и отремонтировать те машины, которые ржавеют на улицах Алеппо.