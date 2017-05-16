Российские соцсети не пострадают от блокировки на Украине
Москва, 16 мая. Блокировка российских социальных сетей на территории Украины не нанесет им существенного вреда, заявил советник президента России по интернету Герман Клименко.
Клименко обратил внимание, что у украинских властей могут возникнуть проблемы при реализации этого указа президента страны.
«Останется часть пользователей, которая научится пользоваться VPN, ТОР, — предположил он. — Социальные сети типа «ВКонтакте» — это то, что люди очень ценят».
Он при этом отметил, что самим социальным сетям России эта блокировка вреда не нанесет. Клименко усомнился также и в уровне «Яндексу».
«Но, с точки зрения рекламных доходов, я уверен, что это, мягко говоря, даже не соответствует в процентном отношении, — цитирует его RT. — У нас в российском интернете общая масса украинцев – 12, 5%. Я думаю, что от дохода – это не больше 3%».
Ранее Порошенко соответствующим указом также утвердил введение санкций в отношении российских СМИ, среди которых «РЕН ТВ», «НТВ ПЛЮС», «Звезда»,«ТНТ», РБК.