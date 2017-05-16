Российские соцсети не пострадают от блокировки на Украине

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Москва, 16 мая. Блокировка российских социальных сетей на территории Украины не нанесет им существенного вреда, заявил советник президента России по интернету Герман Клименко.

Клименко обратил внимание, что у украинских властей могут возникнуть проблемы при реализации этого указа президента страны.

«Останется часть пользователей, которая научится пользоваться VPN, ТОР, — предположил он. — Социальные сети типа «ВКонтакте» — это то, что люди очень ценят».

Он при этом отметил, что самим социальным сетям России эта блокировка вреда не нанесет. Клименко усомнился также и в уровне «Яндексу».

«Но, с точки зрения рекламных доходов, я уверен, что это, мягко говоря, даже не соответствует в процентном отношении, — цитирует его RT. — У нас в российском интернете общая масса украинцев – 12, 5%. Я думаю, что от дохода – это не больше 3%».

Ранее Порошенко соответствующим указом также утвердил введение санкций в отношении российских СМИ, среди которых «РЕН ТВ», «НТВ ПЛЮС», «Звезда»,«ТНТ», РБК.