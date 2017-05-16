Взбешенные украинцы пригрозили властям майданом за запрет «ВКонтакте» и «Яндекса»

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Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете доступа на Украине к соцсетям «Вконтакте», «Однокласники», ресурсам Mail.ru, «Яндекс» и ряду других сайтов. Это решение президента возмутило украинцев.

«В смысле украинское правительство запрещает доступ к ВК? Вы *** (совсем обнаглели. — Прим. ФАН) там?!» — возмущаются в украинском сегменте Twitter.

«Ну да, чтоб уж жизнь сахаром не казалась в такой-то *** (замечательной. — Прим. ФАН) стране», — с сарказмом замечают микроблогеры.

«Лучше бы власть нашей страны запретила себя самих, а не ВК», — пожелали в соцсетях.

Другая часть украинских интернет-пользователей сходится в том, что если без «ВКонтакте» прожить можно, то без сервисов «Яндекса» вроде «Яндекс.Такси» или «Яндекс.Деньги» придется сложно.

Для некоторых же это решение властей стало поводом для шуток.

Сейчас все подписчики ВК и Одноклассники рванут в ополчение! — Адесса (@alisaod2016) May 16, 2017

Закарпатці будуть переходити в сусідню Угорщину і Словакію, щоб заюзати вк — Trayan (@trayanmuse) May 16, 2017

Запретили вк и яндекс на территории Украины. Ну да, это ведь определенно мешает развиваться стране. — Foxy Grill (@foxy_grill) May 16, 2017

В Украине заблокируют ВК. Ну теперь заживем! — Olya Nagorna (@OlyaNagorna) May 16, 2017

Запрет ВК выглядит так нелепо, как и предвыборные обещания Порошенко - логики 0! Tолько имитация бурной деятельности.#Ukraine #vk — Nadia Vazhnycha (@NVazhnycha) May 16, 2017

Когда тебе очень не понравилось введение платной музыки в ВК. pic.twitter.com/Jq3YYb0eNC — Святой Андрей (@hateandrate) May 16, 2017

тут порошенко, вроде как, запретил вк. так вот если пропадут МОИ ТРИ ТЫЩИ СОХРАНЕНОК, я выйду на третий майдан — tilda (@JULIK_NE_VORYI) May 16, 2017

А ведь кто-то сейчас стряхивает пыль с исходных кодов meta.ua и connect.ua — Artur Orujaliev (@arturclancy) May 16, 2017

- А Вк вийде?

- Вк помер

- А музику скиньте — Володимир Паньків (@vo_pankiv) May 16, 2017