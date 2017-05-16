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Общество
Взбешенные украинцы пригрозили властям майданом за запрет «ВКонтакте» и «Яндекса»

Взбешенные украинцы пригрозили властям майданом за запрет «ВКонтакте» и «Яндекса»

12:37  16 Мая 2017
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Взбешенные украинцы пригрозили властям майданом за запрет «ВКонтакте» и «Яндекса»

Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете доступа на Украине к соцсетям «Вконтакте», «Однокласники», ресурсам Mail.ru, «Яндекс» и ряду других сайтов. Это решение президента возмутило украинцев. 

«В смысле украинское правительство запрещает доступ к ВК? Вы *** (совсем обнаглели. — Прим. ФАН) там?!» — возмущаются в украинском сегменте Twitter. 

«Ну да, чтоб уж жизнь сахаром не казалась в такой-то *** (замечательной. — Прим. ФАН) стране», — с сарказмом замечают микроблогеры. 

«Лучше бы власть нашей страны запретила себя самих, а не ВК», — пожелали в соцсетях. 

Другая часть украинских интернет-пользователей сходится в том, что если без «ВКонтакте» прожить можно, то без сервисов «Яндекса» вроде «Яндекс.Такси» или «Яндекс.Деньги» придется сложно. 

Для некоторых же это решение властей стало поводом для шуток. 

 

Алексей Громов
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