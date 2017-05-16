Взбешенные украинцы пригрозили властям майданом за запрет «ВКонтакте» и «Яндекса»
Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете доступа на Украине к соцсетям «Вконтакте», «Однокласники», ресурсам Mail.ru, «Яндекс» и ряду других сайтов. Это решение президента возмутило украинцев.
«В смысле украинское правительство запрещает доступ к ВК? Вы *** (совсем обнаглели. — Прим. ФАН) там?!» — возмущаются в украинском сегменте Twitter.
«Ну да, чтоб уж жизнь сахаром не казалась в такой-то *** (замечательной. — Прим. ФАН) стране», — с сарказмом замечают микроблогеры.
«Лучше бы власть нашей страны запретила себя самих, а не ВК», — пожелали в соцсетях.
Другая часть украинских интернет-пользователей сходится в том, что если без «ВКонтакте» прожить можно, то без сервисов «Яндекса» вроде «Яндекс.Такси» или «Яндекс.Деньги» придется сложно.
Для некоторых же это решение властей стало поводом для шуток.