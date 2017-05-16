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Украина
Высший хозсуд Украины отклонил кассацию «Газпрома» по штрафу на $6,4 млрд

Высший хозсуд Украины отклонил кассацию «Газпрома» по штрафу на $6,4 млрд

12:25  16 Мая 2017
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Высший хозсуд Украины отклонил кассацию «Газпрома» по штрафу на $6,4 млрд

Киев, 16 мая. Суд Украины отклонил кассационное требование «Газпрома» отменить решение о принудительном взыскании штрафа в размере 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 млрд долларов) в пользу Украины.

Кассационная жалоба была подана российской компанией в марте. Решение Высшего хозяйственного суда Украины может быть обжаловано в Верховном суде страны.

Напомним, в январе прошлого года украинский Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,86 млрд гривен (3,09 млрд долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением при транзите газа через территорию страны.

#украина #газпром
Катерина Михайлиди
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