Высший хозсуд Украины отклонил кассацию «Газпрома» по штрафу на $6,4 млрд

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Киев, 16 мая. Суд Украины отклонил кассационное требование «Газпрома» отменить решение о принудительном взыскании штрафа в размере 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 млрд долларов) в пользу Украины.

Кассационная жалоба была подана российской компанией в марте. Решение Высшего хозяйственного суда Украины может быть обжаловано в Верховном суде страны.

Напомним, в январе прошлого года украинский Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,86 млрд гривен (3,09 млрд долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением при транзите газа через территорию страны.