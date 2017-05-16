Лидера домодедовской преступной группы задержали в Подмосковье

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Москва, 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнего главаря бандитской группировки, известного под прозвищем «Дерюга», по подозрению в нелегальном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба областного главка министерства внутренних дел России.

Согласно данным ведомства, подозреваемый руководил преступной группой, которая вымогала денежные средства у бизнесменов в Подмосковье, а также «разрабатывал операцию по проведению незаконных действий в отношении легальных перевозчиков с использованием огнестрельного оружия», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что при себе у подозреваемого был пистолет и восемь патронов.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.