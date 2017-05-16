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Происшествия
Полиция Челябинска проверяет жалобу избитого охранниками супермаркета инвалида

Полиция Челябинска проверяет жалобу избитого охранниками супермаркета инвалида

11:59  16 Мая 2017
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Полиция Челябинска проверяет жалобу избитого охранниками супермаркета инвалида

Челябинск, 16 мая. Двое мужчин, представившись сотрудниками службы безопасности супермаркета, заподозрили инвалида 2-й группы в краже товара, они отвели его в подсобное помещение, где избили и похитили 2 тыс. рублей.

Полиция Челябинска проводит проверку по факту избиения инвалида якобы охранниками супермаркета. По данным правоохранительных органов, двое мужчин подошли к инвалиду и попросили его вывернуть карманы, мотивируя тем, что подозревают его в краже товара. Инвалид попросил вызвать полицию, однако «охранники» завели его в подсобное помещение, где избили. По словам пострадавшего, из его кармана пропали деньги в размере 2 тысяч рублей.​

Ирина Селезнева
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