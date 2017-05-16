Вице-президент «Лукойла» дал прогноз цен на нефть

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Москва, 16 мая. Соглашение о сокращении добычи нефти поможет удержать цену на нее в районе 50-55 долларов за баррель, считает вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун.

Пролонгацию соглашения Федун назвал «очень позитивным событием».

«Оно (соглашение. — Прим. ФАН) позволит разгрузить рынки от излишков складских запасов нефти и поможет уверенно держать цену барреля на уровне $50—55, что очень позитивно как для бюджета России, так и для бюджета «Лукойла», — отметил Федун в беседе с RT.

Вице-президент компании также отметил, что «Лукойл» в целях реализации соглашения готов заморозить добычу нефти до 50 тысяч баррелей в сутки — такова квота министерства энергетики.