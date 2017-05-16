Восьмибалльные пробки парализовали движение в Москве

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Москва, 16 мая. Сильные затруднения движения на московских автотрассах вызвали непогода и масштабные дорожные работы. Так, ситуация оценивается в 8 из 10 возможных баллов согласно данным портала «Яндекс. Пробки».

Как отмечают в пресс-службе портала, утренние пробки в Москве впервые за 3 месяца достигли 8 баллов. Наибольшие осложнения отмечаются на кольцевых магистралях — на Садовом кольце и на внешней и внутренней стороне МКАД. Кроме того, низкие скорости также зафиксированы по Ленинскому проспекту, Каширскому и Дмитровскому шоссе, Волгоградскому и Рязанскому проспектах, Ленинградскому и Можайскому шоссе.

Синоптики сообщают, что во вторник в городе весь день будет идти дождь. До конца дня в столице будет действовать штормовое предупреждение, передает РИАМО.

Напомним, как рассказали ранее представители столичного Метеобюро, сильный ветер в Москве с порывами до 15 метров в секунду и выше будет наблюдаться с девяти утра до девяти вечера.