Группа «Хмеймим» предлагает отказаться от Женевы в пользу Астаны

В закладки

Скопировать

Женева, 16 мая. Сирийская оппозиционная группа «Хмеймим» считает, что формат переговоров в Женеве исчерпал себя.

Глава оппозиционной группы Ильян Масаад заявил, что сейчас участникам межсирийского диалога имеет смысл работать в новом направлении. Если женевские переговоры провалятся, то «Хмеймим» готова ехать в Астану. Масаад подчеркнул, что опыт показал положительные результаты каждого раунда переговоров в Астане, уровень насилия в Сирии снижается. После Женевы — абсолютный ноль, отметил оппозиционер.

Мнение Масаада, поддержали и члены правительственной делегации САР. Они не ждут никаких результатов от женевских переговоров и заявляют об ангажированности ООН, пишут Известия.