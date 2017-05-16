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Весь мир
Группа «Хмеймим» предлагает отказаться от Женевы в пользу Астаны

Группа «Хмеймим» предлагает отказаться от Женевы в пользу Астаны

12:05  16 Мая 2017
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Группа «Хмеймим» предлагает отказаться от Женевы в пользу Астаны

Женева, 16 мая. Сирийская оппозиционная группа «Хмеймим» считает, что формат переговоров в Женеве исчерпал себя.

Глава оппозиционной группы Ильян Масаад заявил, что сейчас участникам межсирийского диалога имеет смысл работать в новом направлении. Если женевские переговоры провалятся, то «Хмеймим» готова ехать в Астану. Масаад подчеркнул, что опыт показал положительные результаты каждого раунда переговоров в Астане, уровень насилия в Сирии снижается. После Женевы — абсолютный ноль, отметил оппозиционер.

Группа «Хмеймим» предлагает отказаться от Женевы в пользу Астаны

Мнение Масаада, поддержали и члены правительственной делегации САР. Они не ждут никаких результатов от женевских переговоров и заявляют об ангажированности ООН, пишут Известия.

#ильян масаад
Алексей Громов
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