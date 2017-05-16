Рада отобрала мандат у автора «плана» снятия санкций с России​

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Киев, 16 мая. Украинская Рада досрочно лишила депутатского мандата Андрея Артеменко, который предложил «план» снятия санкций с РФ, решение поддержали 244 парламентария.

В начале мая депутата Рады лишили Андрея Артеменко украинского гражданства, в законе прописан пункт об «утрате», если гражданин Украины не отказался от второго гражданства. Сегодня украинские парламентарии проголосовали за досрочное лишение Артеменко депутатского мандата.

Отметим, что Генпрокуратура Украина завела на Артменко дело о государственной измене, поскольку последний, по данным западных СМИ, передал «план» по снятию санкций с России в офис Майкла Флинна, который занимал на тот момент пост помощника американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.​