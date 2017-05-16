Россия увеличила инвестиции в гособлигации США

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Вашингтон, 16 мая. Россия увеличила объем инвестиций в ценные бумаги американского правительства в марте текущего года до 99,8 миллиарда долларов, говорится в опубликованном докладе министерства финансов США.

Россия на 13,8 миллиарда долларов увеличила вложения в ценные бумаги США по сравнению с показателями этого периода прошлого года. В настоящее время российские инвестиции достигли показателя 99,8 миллиарда долларов. В настоящее время Россия находится на 15-м месте по инвестициям в ценные бумаги правительства США. Первое место занимает Япония с вложениями на 1,118 триллиона долларов.

В марте сообщалось, что США получат 40 миллиардов долларов инвестиций от Саудовской Аравии.