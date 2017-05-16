Стало известно имя разбившегося в Красноярском крае мотопарапланериста
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Красноярск, 16 мая. Мотопарапланеристом, который выжил после падения в Красноярском крае, оказался 36-летний житель села Байкит Дмитрий Б.
Как стало известно ФАН, мотопараплан является его собственностью, и он совершал полеты по собственной инициативе. Сейчас он находится в хирургическом отделении больницы села Байкит в удовлетворительном состоянии.
Напомним, после того, как у транспортного средства заглох двигатель на высоте 400 метров, пришлось совершить жесткую посадку в 16 км от населенного пункта.
Врачи зафиксировали у него ушибы и перелом ребер.
Транспортная прокуратура Красноярского края проводит проверку происшествия
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