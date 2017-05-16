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Весь мир
Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

11:53  16 Мая 2017
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Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Нью-Йорк, 16 мая. Известная картина испанского художника и скульптора Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» ушла с молотка на американском аукционе за 45 млн долларов.

Напомним, на шедевре нарисована одна из любовниц испанского мастера — Дора Маар. Их любовные отношения продолжались в течение девяти лет. Картину художник написал в 1939 году, тогда ему было 58 лет. Маар была моложе Пикассо на 27 лет, сообщает New Inform.

Отметим, что картину «Сидящая женщина в голубом платье» продавали ранее — тогда покупатель заплатил за нее 26 млн долларов. 

 

#пикассо #картина
Дана Балан
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