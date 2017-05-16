В Кабуне САА обнаружила тайный туннель «Джебхат ан-Нусры»: ФАН публикует видео

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Сирия, Дамаск, 16 мая. Сирийская арабская армия (САА) в освобожденном Кабуне обнаружила подземный туннель боевиков «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен тайный подземный туннель боевиков, ведущий в Восточную Гуту. Он расположен на центральной улице Кабуна (пригород Дамаска) — Аль-Хафеза.

Отметим, что с помощью подземного туннеля боевики «Джебхат ан-Нусра» перемещали из Восточной Гуты в Кабун оружие, боеприпасы, продовольствие, а также живую силу. Кроме того, продукты питания, которые доставлялись пригород, по значительно завышенным ценам продавались мирным жителям, которые оказались в безвыходном положении.

Напомним, в конце прошлой недели подразделения САА в ходе ожесточенных боестолкновений с боевиками освободили Кабун. Последняя партия террористов, которые отказались продолжать сопротивление, были выведены из населенного пункта в понедельник, 15 мая.