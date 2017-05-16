Ученые ответили на главный вопрос философов о курице и яйце

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Вашингтон, 16 мая. Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон ответил на главный вопрос философов о курице и яйце в эфире передачи Ларри Кинга.

Тайсон убежден, что первым появилось яйцо. По его мнению, оно было снесено другой птицей. Затем в процессе эволюции ее детеныш стал курицей.

С версией Тайсона согласны и современные генетики. Они убеждены, что курица, которая вылупилась из опередившего ее яйца, сформировалась в процессе эволюции.

Ранее ученые опубликовали видеозапись охоты одного из самых загадочных животных на Земле — нарвала. «Морского единорога» запечатлели у берегов канадской территории Нунавут.