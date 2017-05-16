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Общество
Челябинские ростовщики заплатят 500 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих

Челябинские ростовщики заплатят 500 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих

11:55  16 Мая 2017
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Челябинские ростовщики заплатят 500 тысяч рублей за оскорбление чувств верующих

Челябинск, 16 мая. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении микрофинансовой организации, выпустившей карманные календари, на которых реклама компании соседствовала с текстом молитвы «Отче наш». 

Заседание по делу назначено на 10 июня. Тогда выяснится статус заказчика, нарушившего рекламное законодательство, а следовательно, и наказание. В соответствии с КоАП, наказание варьируется от устного предупреждения для малого бизнеса до штрафа в 500 тысяч рублей для юридического лица, передает URA.Ru.

Поводом для скандала стало появление в офисах микрофинансовой организации в феврале карманных календариков с образом Иисуса Христа и молитвой «Отче наш». Рядом с текстом молитвы располагался логотип компании, а на обороте значилось: «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…». Верующие, причем не только православные христиане, сочли рекламу оскорбительной. 

Ранее патриарх Кирилл выразил свое мнение по поводу деятельности микрофинансовых организаций в целом. Он отметил, что МФО предоставляют людям деньги под огромный процент, а это является ростовщичеством. 

#челябинск
Владимир Багров
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