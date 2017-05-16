Сирия: стратегически важные высоты у трассы Хомс — Пальмира освобождены от ИГ

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Бейрут, 16 мая. Правительственная сирийская армия вместе с отрядами союзников выбили террористов «Исламского государства»* (ИГ*) с высот восточнее и северо-западнее четвертой нефтеперерабатывающей станции. Об этом военный источник рассказал журналистам сирийского национального агентства САНА.

Стоит отметить, что данные высоты располагаются недалеко от дороги Хомс — Пальмира на востоке провинции Хомс, и, следовательно, имеют стратегическое значение, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Сирийские демократические силы» не прекращают наступление на город Ракка, расположенный на севере Сирии. Им удалось очистить от боевиков ИГ еще один населенный пункт.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.