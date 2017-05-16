Турция стала самым популярным местом отдыха россиян на майских праздниках

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Москва, 16 мая. По итогам майских праздников спрос на отдых в Турции среди россиян вырос на треть. Около 40% проданных туров пришлось на турецкие курорты. После Турции в рейтинге стоят Кипр, Греция, Таиланд, ОАЭ, Индия, Тунис, Доминикана, Вьетнам, Чехия.

В разговоре с газетой «Известия» замгалвы Ростуризма Роман Скорый заявил, что такая тенденция вполне объяснима. По соотношению цена-качество Турция является одним из лучших направлений в мире. Замглавы Ростуризма призвал российские фирмы делать выводы из этих показателей.

«Нужно присматриваться к методике, по которой работают турки. Они умеют делать максимально интересные предложения», — подчеркнул он.

Член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев считает, что Турция может стать страной №1 для россиян по итогам этого лета. Тем не менее, Крым и Северный Кавказ будут количественно обгонять турецкие показатели, добавил эксперт.