Сын экс-президента Киргизии заочно приговорен к третьему пожизненному сроку

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Бишкек, 16 мая. Суд Киргизии заочно приговорил к пожизненному заключению младшего сына бывшего президента страны Курманбека Бакиева, теперь ему назначили новый срок за финансовые махинации и коррупцию.

Сын экс-главы Киргизии Максим Бакиев был заочно приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за банковские махинации. Отметим, что киргизские власти рассматривали ряд банков в регионе, как имеющие отношение к семье Бакиевых. К этим финансовым учреждениям относился и «Манас банк» во главе с Валерием Белоконем.

По данным суда Киргизии, в названном банке отмывались средства, добытые преступным путем, а также с помощью коррупционных схем. Суд приговорил Максима Бакиева по данному делу на срок 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, это наказание будет частично присоединено к пожизненному, вынесенному ранее.​ Отметим, что это третий пожизненный срок для Максима Бакиева.