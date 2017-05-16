Смертельный розыгрыш: британка случайно повесилась, пытаясь напугать жениха

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Москва, 16 мая. Трагедией обернулась попытка 26-летней британки Абигеил Браун разыграть своего жениха Джеймса Брауна, с которым у нее произошла ссора. Так, намереваясь инсценировать свою смерть через повешение, она умерла.

Как стало известно, пара проживала в Таиланде. Девушка решила разыграть своего молодого человека после того, как между ними произошла словесная перепалка. Злоупотребив спиртным, британка захотела напугать жениха и заставить понять, как сильно она расстроена. Шутка не удалась. Спустя через три часа после скандала бойфренд обнаружил свою невесту повешенной в номере гостиницы.

«Я пошел в номер лишь спустя три часа после ссоры, хотел дать ей время остыть. Когда вернулся, она была мертва. Я сразу же связался с ее матерью», — рассказал Джеймс журналистам.

Следствие посчитало произошедшее несчастным случаем, потому как у скончавшейся девушки не было психических отклонений. При этом молодая пара планировала поженится, передает «Ридус».

Как сообщило ранее издание «Дни.Ру», пензенская участница «Дома-2» Дарина Маркина покинула Сейшельские острова. Выяснилось, что девушке пришлось лечь в больницу в связи с двумя переломами ноги.