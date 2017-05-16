Минобороны РФ финансирует создание нового поколения «Тигров»

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Москва, 16 мая. Началась работа по созданию нового поколения бронеавтомобилей «Тигр». Первый образец может появиться уже в следующем году, сообщил генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

По его словам, опытно-конструкторская работа по новому поколению «Тигров» уже открыта. Министерство обороны уже одобрило работу и выделило на нее определенные финансовые средства, добавил Красовицкий.

В данный момент конструкторы активно работают над эскизами новых «Тигров». Ожидается, что машину представят публике уже в 2018 году.

Ранее в интервью ТАСС Красовицкий сообщил, что новая машина будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность. Размещение экипажа и десанта будет более удобным, чем у предшественника. Кроме того, автомобиль получит второй и третий, а в перспективе и четвертый класс защиты по техническим показателям.