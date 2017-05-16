Российский «Воронеж» отследит американских скоростных «бегунов»

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Москва, 16 мая. Российская радиолокационная станция «Воронеж» после модернизации способна отследить гиперзвуковые летательные аппараты США.

«Бегунами» называют гиперзвуковые летательные аппараты, которые развивают скорость до 5-6 километров в секунду. Их скорость и траектория таковы, что до недавних пор российская система предупреждения о ракетном нападении не могла отследить эти объекты.

Последняя модернизация РЛС ряда «Воронеж» вывела гиперзвуковые летательные аппараты США из «мертвой зоны» российских радаров. В данный момент, сообщают в Минобороны РФ, «Воронеж» контролирует воздушное и космическое пространство на расстоянии свыше 4 тысяч километров. Радиолокаторы развернуты по всему периметру Российской Федерации, пишут Известия.