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Общество
Россиян предупредили о вспышке гепатита А среди европейских геев

Россиян предупредили о вспышке гепатита А среди европейских геев

11:21  16 Мая 2017  /обновлено: 11:22  16 Мая 2017
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Россиян предупредили о вспышке гепатита А среди европейских геев

Москва, 16 мая. На территории Европы наблюдается вспышка гепатита А, зафиксировано уже 674 случая заражения, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вспышка гепатита А отмечается сразу в 13 странах Европы. По данным ведомства, в Ирландии, Великобритании, Австрии, Финляндии, Франции, Италии, Германии и некоторых других европейских странах продолжается эпидемический подъем заболеваемости.

«С июня 2016 года по 28 апреля 2017 года зарегистрировано 674 случая заболеваний гепатитом А, из них 631 случай среди мужчин», — цитирует представителей Роспоребнадзора газета «Известия».

Россиян предупредили о вспышке гепатита А среди европейских геев

Россиян попросили оценивать риски перед планированием поездки в одну из потенциально опасных стран.

Ранее сообщалось, что только пять регионов России включили все наименования из федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в списки льготных лекарств.

Катерина Тимошенская
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