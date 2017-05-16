Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Поклонская пожелала украинцам скорее одолеть «радикальную профашистскую нечисть» ​

Поклонская пожелала украинцам скорее одолеть «радикальную профашистскую нечисть» ​

11:14  16 Мая 2017
305

Поклонская пожелала украинцам скорее одолеть «радикальную профашистскую нечисть» ​

Москва, 16 мая. Российский парламентарий, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пожелала жителям Украины скорее избавиться от профашистки настроенных радикалов.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на сообщения о разгуле на Украине радикалов, которые известны актами вандализма и нападками на тех, кто не разделяет их профашистскую идеологию. «Желаю украинскому народу, который любит свою страну и чтит память наших предков, поскорее одолеть эту радикальную профашистскую нечисть с их паршивыми лозунгами и снова жить в процветающей православной Украине», — заявила депутат, ее слова приводит РИА Новости. Отметим, что ранее в украинском городе Каменское два таксиста получили огнестрельные ранения, поскольку отказались ответить на приветствие «Слава Украине»​.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть