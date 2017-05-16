Украина ввела санкции против российской авиакомпании «ЮТэйр»

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Киев, 16 мая. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российской авиакомпании «ЮТэйр» было введено в действие главой украинского государства Петром Порошенко. Соответствующая информация приводится на сайте президента Украины.

Как говорится в сообщении, «ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины».

Напомним, ранее стало известно, что Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц. Кроме того, украинский лидер также подписал указ, согласно которому на территории Украины будет заблокирован доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».