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Политика
Порошенко запретил на Украине «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Порошенко запретил на Украине «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников»

11:10  16 Мая 2017
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Порошенко запретил на Украине «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому на территории украинского государства будет заблокирован доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Текст указана опубликован на сайте президента Украины. 

Кроме того, санкции коснулись российской компании «Яндекс». 

Порошенко запретил на Украине «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Согласно тексту указа с сегодняшнего дня запрещается украинским интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям Сети к ресурсам Mail.ru, а также запрещен доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», следует из документа. Санкции предполагают полную блокировку социальных сетей.

Отметим, что санкции также направлены против ряда российских СМИ, в том числе — РЕН ТВ, РБК, ВГТРК, «НТВ Плюс» и телеканала «Звезда».

#санкции #киев #вконтакте #порошенко #яндекс
Дана Балан
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