Порошенко запретил на Украине «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников»

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Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому на территории украинского государства будет заблокирован доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Текст указана опубликован на сайте президента Украины.

Кроме того, санкции коснулись российской компании «Яндекс».

Согласно тексту указа с сегодняшнего дня запрещается украинским интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям Сети к ресурсам Mail.ru, а также запрещен доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», следует из документа. Санкции предполагают полную блокировку социальных сетей.

Отметим, что санкции также направлены против ряда российских СМИ, в том числе — РЕН ТВ, РБК, ВГТРК, «НТВ Плюс» и телеканала «Звезда».